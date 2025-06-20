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Центризбирком Молдовы объявил о начале регистрации избирательных блоков

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Заинтересованные политические партии могут с 20 июня подать необходимые документы для регистрации избирательных блоков на парламентских выборах 28 сентября, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Источник: Sputnik.md

По данным ЦИК, Положение об особенностях создания и регистрации избирательных блоков, утвержденное постановлением ЦИК № 3529/2025, уже опубликовано в «Официальном вестнике».

Таким образом, избирательные блоки могут быть образованы двумя или более политическими партиями, зарегистрированными в установленном законом порядке в Агентстве государственных услуг, при условии, что на них не распространяются ограничения, предусмотренные законом о политических партиях.

Подача документов осуществляется в здании ЦИК до 13 августа 2025 года.