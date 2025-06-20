Центризбирком Молдовы объявил о начале регистрации избирательных блоков

По данным ЦИК, Положение об особенностях создания и регистрации избирательных блоков, утвержденное постановлением ЦИК № 3529/2025, уже опубликовано в «Официальном вестнике».
Таким образом, избирательные блоки могут быть образованы двумя или более политическими партиями, зарегистрированными в установленном законом порядке в Агентстве государственных услуг, при условии, что на них не распространяются ограничения, предусмотренные законом о политических партиях.
Подача документов осуществляется в здании ЦИК до 13 августа 2025 года.