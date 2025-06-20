Суд временно сохранил контроль Трампа над нацгвардией в Калифорнии

Трамп назвал правильным свое решение и рассказал журналистам, что город «сгорел бы дотла» без ввода военнослужащих. Он обвинил руководство Калифорнии и Лос-Анджелеса в недостаточных мерах борьбы с насилием во время протестов и допустил арест губернатора.