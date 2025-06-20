Трамп обозначил время принятия решения о войне против Ирана

«Это было похоже на взрыв атомной бомбы. Землетрясение», — сказал 69-летний Ашер Адив, живущий в соседнем многоквартирном доме. Его мать была иранской еврейкой из Исфахана, и Ашер вырос, говоря на фарси. «Иранский народ должен совершить революцию и изгнать аятолл, — сказал он. — Мы сражаемся не только за Израиль. Мы сражаемся за весь мир. Мы просим Трампа пойти внутрь и решить проблему».