Трамп обозначил время принятия решения о войне против Ирана

Дональд Трамп установил двухнедельный срок для принятия решения о том, присоединятся ли США к войне Израиля с Ираном, что дает время для поиска путей урегулирования конфликта путем переговоров, сообщил Белый дом. Решение оставить лазейку для дипломатии было принято после того, как министр обороны Израиля открыто назвал смену власти в Тегеране целью войны.
Во время посещения больницы, в которую попала иранская ракета, глава израильского минобороны Исраэль Кац заявил, что верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи «нельзя позволить существовать» и что он отдал приказ об усилении атак, чтобы «подорвать» иранское правительство.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позже заявил, что свержение иранских лидеров «не было заявленной или официальной целью» нападения на Исламскую Республику.
В четверг Белый дом заявил, что президент США «примет решение о том, нападать ли на Иран, в течение двух недель». Он добавил, что переписка с Тегераном продолжается и все еще есть надежда на переговоры.
Решение Трампа о том, присоединяться ли к операции против Ирана, частично зависело от того, смогут ли самые мощные обычные американские бомбы «для уничтожения бункеров» вывести из строя наиболее защищенный ядерный объект Ирана, сообщили источники, знакомые с ходом обсуждения, пишет The Guardian.
Израиль не располагает оружием, способным уничтожить комплекс Фордо, который находится на глубине до 100 метров под горой недалеко от священного города Кум. Нетаньяху и его союзники призывают США присоединиться к нападению, заявляя Трампу, что он один может «завершить» ядерный проект Ирана.
Были разработаны планы нанесения ударов, но Трамп ждет, пойдет ли Тегеран в последнюю минуту на сделку по отказу от своей ядерной программы, сообщили источники.
На фоне глобальных предупреждений о дальнейшей эскалации, Европа настаивает на дипломатическом урегулировании войны. Министр иностранных дел Ирана отправляется в пятницу в Женеву, чтобы встретиться со своими британскими, французскими и немецкими коллегами. Также поступили предложения о посредничестве от президента России Владимира Путина и региональных держав, включая Оман, пишет The Guardian.
В четверг министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми встретился в Белом доме со своим американским коллегой Марко Рубио, уделив особое внимание Ближнему Востоку. На встрече с ними присутствовали посол Великобритании лорд Мандельсон и специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
Позже Лэмми сказал: «Ситуация на Ближнем Востоке остается опасной. Мы полны решимости, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием… Мы обсудили, как сделка может избежать углубления конфликта. В течение следующих двух недель у нас есть возможность достичь дипломатического решения».
Глава британского Форин офиса добавил: «Сейчас самое время положить конец серьезным событиям на Ближнем Востоке и предотвратить региональную эскалацию, которая никому не принесет пользы».
Когда Израиль начал конфликт неделю назад, Нетаньяху описал его как целенаправленную операцию, направленную на то, чтобы остановить продвижение Ирана к созданию ядерной бомбы, но он все громче заявлял о своем желании свергнуть правительство в Тегеране.
Во время посещения больницы «Сорока» в Беэр-Шеве в четверг, после того как ночью по ней была выпущена иранская ракета, Нетаньяху заявил, что Израиль создает условия для смены режима, но иранцам самим необходимо подняться. Ссылаясь на библейскую историю о персидском императоре Кире Великом, освободившем еврейский народ, порабощенный в Вавилоне, Нетаньяху сказал журналистам: «Сегодня еврейское государство создает средства для освобождения персидского народа».
Позже Нетаньяху заявил, что решение о падении иранского режима должен принять народ страны. «Это может быть результатом, но это не заявленная или формальная цель, которую мы преследуем», — сказал он израильской общественной телекомпании Kan.
Многие оппозиционеры, включая политических заключенных, отвергают идею о том, что война Израиля, в которой уже погибли сотни мирных жителей, является путем к освобождению их страны, констатирует The Guardian. Судьба соседнего Ирака после свержения американскими войсками Саддама Хусейна служит для них мрачным предупреждением. Многие иракцы праздновали его падение, но за ним последовали десятилетия крайнего и зачастую межконфессионального насилия, которое проложило путь к возвышению «Исламского государства» (ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация).
Министр обороны Израиля Кац посетил больницу Сорока до Нетаньяху и фактически призвал к убийству Хаменеи. Ранее он заявлял, что отдал приказ об усилении атак на правительственные объекты, чтобы подорвать режим. «Хаменеи открыто заявляет, что хочет уничтожения Израиля, он лично отдает приказ об обстреле больниц. Он считает своей целью уничтожение государства Израиль, — сказал Кац журналистам. — Такому человеку больше нельзя позволять существовать».
После первоначального сосредоточения внимания на военных и ядерных объектах Израиль недавно атаковал объекты, в том числе государственную телерадиокомпанию, не имеющие никакого отношения к ядерному проекту, но которые Кац назвал «символами режима».
По словам директора Шломи Кодеша, ранним утром в результате нападения Ирана на больницу Сорока в Беэр-Шеве никто серьезно не пострадал, поскольку весь персонал и пациенты находились в защищенных зонах. Но фотографии разрушенных палат и ошеломленных медиков, осматривающих ущерб, вызвали возмущение в Израиле.
Другие ракеты упали в окрестностях Тель-Авива, ранив более 200 человек по всей стране, четверо из них получили серьезные ранения. Одна из них попала в основание небоскреба в Рамат-Гане, недалеко от центра Тель-Авива и примерно в 200 метрах от городской алмазной биржи.
«Это было похоже на взрыв атомной бомбы. Землетрясение», — сказал 69-летний Ашер Адив, живущий в соседнем многоквартирном доме. Его мать была иранской еврейкой из Исфахана, и Ашер вырос, говоря на фарси. «Иранский народ должен совершить революцию и изгнать аятолл, — сказал он. — Мы сражаемся не только за Израиль. Мы сражаемся за весь мир. Мы просим Трампа пойти внутрь и решить проблему».
Трамп, который изначально дистанцировался от конфликта, увеличил военное присутствие США в регионе, поскольку он обдумывает возможность приказа американским войскам присоединиться к атакам на Иран.
Хаменеи предупредил в среду, что США столкнутся с «непоправимым ущербом», если они перейдут от поддержки обороны Израиля к активной роли в нападениях на его территорию.
Военные Ирана перебросили ракеты, чтобы подготовиться к атакам на объекты США в случае их вступления в войну, и официальные лица рассматривают другие варианты ответа на одну из самых серьезных угроз со времен революции 1979 года, которая привела страну под контроль священнослужителей.
Член комитета по национальной безопасности парламента Ирана Бехнам Саиди заявил, что Иран может попытаться перекрыть Ормузский пролив, сообщает Reuters. Узкий проход используется судами, перевозящими пятую часть суточной потребности в нефти в мире.
В четверг израильские самолеты разбомбили частично построенный реактор на тяжелой воде недалеко от Арака и вернулись, чтобы нанести удар по ядерному комплексу в Натанзе. Государственное телевидение сообщило, что радиационной опасности в результате удара по реактору не было. Предупреждения Израиля означали, что район был эвакуирован.
Реакторы на тяжелой воде считаются опасными с точки зрения распространения, поскольку они могут производить плутоний, альтернативу обогащенному урану для использования в ядерном оружии, пишет The Guardian. Израиль также нанес удар по объекту в Натанзе, который подвергся нескольким ударам.
Иран утверждает, что его ядерная программа преследует мирные цели. При этом Израиль, который не подписал договор о нераспространении ядерного оружия, будучи единственной ядерной державой в регионе. Он никогда официально не подтверждал и не отрицал наличие ядерного оружия, но, как признает The Guardian, его статус в течение многих лет был секретом полишинеля.
Несколько стран готовятся к эвакуации своих граждан из Ирана и Израиля, в то время как уже осуществляются рейсы для возвращения десятков тысяч израильтян, оказавшихся за пределами страны. Главный аэропорт Израиля был закрыт после первых нападений на Иран.