The Telegraph узнала о риске терактов в Европе при ударе США по Ирану

Кроме того, Великобритания, Франция, Германия и Евросоюз призвали Вашингтон к сдержанности в связи с тем, что в Иране по-прежнему удерживаются несколько граждан западных стран. Так, с 2022 года за «шпионаж» там было задержано не менее 15 лиц, связанных с Великобританией, напомнила The Telegraph.