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The Telegraph узнала о риске терактов в Европе при ударе США по Ирану

Великобритания и страны ЕС призвали Вашингтон к сдержанности в связи с возможной волной террористических атак в Европе со стороны иранских прокси.

Источник: AP 2024

Великобритания и страны — члены Евросоюза могут столкнуться с волной терактов в случае удара США по Ирану, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

По информации газеты, королевство и другие европейские страны дали Вашингтону понять, что вмешательство США в конфликт между Ираном и Израилем способно спровоцировать волну терактов со стороны «спящих ячеек» на территории Европы. Как отметило издание, эти доводы могут сработать с президентом США Дональдом Трампом, учитывая, что власти Ирана, по утверждению The Daily Telegraph, в прошлом могли готовить на него покушение.

Кроме того, Великобритания, Франция, Германия и Евросоюз призвали Вашингтон к сдержанности в связи с тем, что в Иране по-прежнему удерживаются несколько граждан западных стран. Так, с 2022 года за «шпионаж» там было задержано не менее 15 лиц, связанных с Великобританией, напомнила The Telegraph.

На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном британский премьер Кир Стармер призвал к «возвращению к дипломатии».

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с аналогичным заявлением, призвав срочно прекратить операцию Израиля против Ирана, чтобы не допустить вовлечения в нее США. Французский лидер также заявил, что израильские бомбардировки вышли за рамки первоначальных целей — ядерных и ракетных объектов Ирана.

Трамп не исключал вмешательство США в конфликт Израиля и Ирана. От последнего он потребовал «безоговорочной капитуляции» и назвал свои слова «окончательным ультиматумом». Президент утверждал, что до израильских ударов Иран был близок к созданию ядерного оружия. При этом нацразведка США не нашла доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 19 июня заявила, что Трамп примет решение насчет возможной атаки на Иран в течение двух недель. Газета The Wall Street Journal писала, что президент США предварительно одобрил план нападения на Иран. Тегеран пообещал «немедленный отпор» в случае поддержки Израиля третьей стороной.

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