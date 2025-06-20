«Мы идём дальше»: В Кремле ответили западным СМИ на вопрос о временном прекращении огня

«Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Мы его не потеряем. Мы идём дальше. Мы наступаем и будем наступать», — отметил Песков.
Позиция Кремля касательно прекращения огня остаётся неизменной: условием является полное прекращение иностранной военной помощи Киеву. Российская сторона опасается, что любая пауза в боевых действиях лишь позволит Украине восстановить силы и пополнить запасы оружия.
Песков также уточнил, что Россия не собирается использовать возможное перемирие в своих интересах.
Ранее президент России Владимир Путин завил, что российские войска сохраняют за собой преимущество на всех направлениях спецоперации. При этом военнослужащие ВС РФ продолжают неумолимо двигаться вперёд.