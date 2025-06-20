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В Кремле назвали ситуацию на Ближнем Востоке опасной для всего мира

Напряжённая обстановка на Ближнем Востоке представляет опасность не только для этого региона, но и для всего мира. Об этом в интервью Sky News заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Life.ru

«Ситуация [на Ближнем Востоке] крайне напряжённая и опасная не только для региона, но и для мира в целом», — сказал он.

По словам Пескова, потенциальное расширение числа участников конфликта несёт в себе ещё большую опасность, поскольку может привести к дальнейшей эскалации напряжённости и новому витку конфронтации в регионе.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о контактах с США и Израилем по ситуации на Ближнем Востоке. Глава государства сообщил, что находится на связи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и американским лидером Дональдом Трампом.

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