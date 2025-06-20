Стало известно о бегстве «кошелька» Зеленского с Украины

19 июня украинский журналист Михаил Ткач заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По его данным, на минувшей неделе НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура республики задержали двух соратников Чернышова. Один из них находился уже вблизи границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в плановой командировке в странах Европейского союза.