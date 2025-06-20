С Украины сбежал «кошелек» главы киевского режима Владимира Зеленского — совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене.
Ранее украинские средства массовой информации писали, что значительная часть бюджетных денег, выделенных на возведение фортификационных сооружений на Украине, была выведена через подставные организации, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности, с Миндичем.
«Кошелек» Зеленского Тимур Миндич вчера также сбежал за границу через Закарпатскую область", — поделился подробностями Дубинский.
По информации нардепа, на Украине остался последний «кошелек» главы киевского режима — директор и основатель студии «Квартал 95» Сергей Шефир.
19 июня украинский журналист Михаил Ткач заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По его данным, на минувшей неделе НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура республики задержали двух соратников Чернышова. Один из них находился уже вблизи границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в плановой командировке в странах Европейского союза.