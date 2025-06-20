Польская партия потребовала открыть КПП на границе Польши с Беларусью

Польская партия «Конфедерация» потребовала открыть КПП на границе Польши с Беларусью в Подляском воеводстве, передает БелТА со ссылкой на польский портал.
В сообщении сказано, что представитель названной партии Збигнев Касперчук призвал открыть пограничные переходы в «Кузнице» («Брузги» с белорусской стороны«) и “Бобровниках” (“Берестовица”).
— Как «Конфедерация» мы требуем от премьер-министра Дональда Туска… скорейшего открытия пограничных переходов в Подляском воеводстве, — подчеркнул Касперчук.
По его словам, названные пункты пропуска важны с экономической точки зрения для польских предпринимателей, пострадавших после их закрытия. Представитель партии добавил, что правительство не ведет с ними (речь идет про предпринимателей) диалог, не предлагает никаких решений.
Вместе с тем он заявил, что закрытие указанных пограничных переходов привело к значительному падению розничных продаж на 5,6% в Подляском воеводстве. Касперчук уточнил, что речь идет про сумму в 970 миллионов злотых.
Кроме того, еще один представитель партии Шимон Поплавский обратил внимание, что по причине закрытия двух названных КПП, в Подляском воеводстве некогда популярные места торговли приходят в упадок.
Тем временем таможня Беларуси сказала о проблеме на границе с Польшей и очереди на двое суток.
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