Губернатор Сальдо: ВСУ дронами поджигают посевы и теплицы в Херсонской области

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи дронов устраивают пожары на посевных полях и в теплицах на территории Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
«От злобного бессилия враг поджигает теплицы и посевы в Алешкинском округе», — написал политик в личном Telegram-канале.
По словам Сальдо, украинские беспилотники после поджогов продолжают летать над территорией полей, мешая тушить огонь и отслеживая любое движение. Подобной провокацией ВСУ, по мнению губернатора области, пытаются посеять страх среди населения и свести на нет труд аграриев в регионе.
При этом Сальдо подчеркнул, что всем пострадавшим от действий киевского режима фермерам будет оказана необходимая поддержка.
Ранее KP.RU сообщал, что в Херсонской области четыре района остались без электроэнергии в результате обстрела со стороны ВСУ.