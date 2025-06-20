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Губернатор Сальдо: ВСУ дронами поджигают посевы и теплицы в Херсонской области

Киевский режим поджигает поля с посевами в Херсонской области, запуская над ними беспилотники и мешая тушить огонь.

Источник: Комсомольская правда

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи дронов устраивают пожары на посевных полях и в теплицах на территории Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«От злобного бессилия враг поджигает теплицы и посевы в Алешкинском округе», — написал политик в личном Telegram-канале.

По словам Сальдо, украинские беспилотники после поджогов продолжают летать над территорией полей, мешая тушить огонь и отслеживая любое движение. Подобной провокацией ВСУ, по мнению губернатора области, пытаются посеять страх среди населения и свести на нет труд аграриев в регионе.

При этом Сальдо подчеркнул, что всем пострадавшим от действий киевского режима фермерам будет оказана необходимая поддержка.

Ранее KP.RU сообщал, что в Херсонской области четыре района остались без электроэнергии в результате обстрела со стороны ВСУ.