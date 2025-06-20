Губернатор Сальдо: ВСУ дронами поджигают посевы и теплицы в Херсонской области

По словам Сальдо, украинские беспилотники после поджогов продолжают летать над территорией полей, мешая тушить огонь и отслеживая любое движение. Подобной провокацией ВСУ, по мнению губернатора области, пытаются посеять страх среди населения и свести на нет труд аграриев в регионе.