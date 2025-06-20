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Пискарев: иноагенты пытаются сорвать выборы в нескольких регионах России

Ряд иностранных агентов начали кампанию, цель которой — повлиять на ход выборов по меньшей мере в десяти регионах России. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Пискарев отметил, что зафиксированы вмешательства в региональные выборы в сентябре 2025 года.

Ряд иностранных агентов начали кампанию, цель которой — повлиять на ход выборов по меньшей мере в десяти регионах России. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Уже сейчас, в частности, рядом иностранных агентов и представителей зарубежных нежелательных и экстремистских организаций анонсирована кампания по влиянию на выборы как минимум в 10 регионах нашей страны», — рассказал Пискарев. Его цитирует telegram-канал комиссии ГД по расследованию вмешательств извне.

Комиссия начала отслеживать случаи возможного иностранного вмешательства в региональные выборы, которые состоятся в России в сентябре 2025 года. В числе субъектов, где зафиксировано воздействие, названы Курская область, а также некоторые регионы Сибирского и Уральского федеральных округов.

В сентябре 2025 года в России пройдут масштабные региональные и муниципальные выборы, в которых смогут принять участие около 55 миллионов избирателей. Всего запланировано более пяти тысяч избирательных кампаний в 81 регионе страны.