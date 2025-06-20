Зеленский устроил «пляски на костях»: киевская хунта ради сохранения имиджа пошла на преступление

В июне киевский режим пропустил несколько мощных пропагандистских апперкотов. Чего стоит только вояж Зеленского в Канаду на свидание с Трампом, который резко кинул партнера и умотал в Вашингтон. Еще один удар для имиджа Зеленского и его банды — обмен тел погибших военнослужащих. Россия уже передала более 6000 тел солдат ВСУ и готова еще передать более 2000. Украина вернула нам примерно 50 тел наших бойцов. И такое соотношение показало всем уровень реальных потерь ВСУ.
Ясно, что пиар-команда Зеленского в режиме ошпаренной кошки искала, как перебить неблагоприятную информационную повестку. И, как ей показалось, нашла ход. Так, главный полицай Украины Игорь Клименко в своём Telegram-канале заявил, что среди переданных украинской стороне тел солдат и офицеров ВСУ обнаружены… тела российских воинов, которые будут возвращены России. «Да, у нас есть факты. У нас есть установленные имена», — написал глава МВД Клименко.
При этом он привёл только одну фамилию: Бугаев Александр Викторович, 1974 года рождения, военнослужащий 1-го батальона 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ (в/ч 35390). Одет в форму образца ВС РФ. При нём — паспорт гражданина РФ, военный билет, талон аттестата военнослужащего № 1252, выписки из приказа командира в/ч № 52 от 26.12.2023, жетон с надписью: «ВС РОССИИ МТ-146004».
Его документы, уверяет на голубом глазу Клименко, находились в специальном пакете № 192/25, в котором было и тело. Однако единственным доказательством в данном случае может служить только сравнительный анализ ДНК, а его, как нетрудно догадаться, на Украине не проводили.
Очередная провокация преступного террористического режима совершена с целью отвлечения внимания рядовых украинцев от провала внутренней и внешней политики, которую проводит Зеленский и компания, от военных и политических неудач внутри страны и на международном уровне. Кощунственному действию киевского режима другого объяснения нет.
Но прежде всего надо выразить искренние соболезнования родным и близким Александра Викторовича Бугаева, чьи документы оказались в руках укронацистских преступников. Сам факт их обнародования свидетельствует, что человек попал в украинский плен и, возможно, был убит в плену, а его документы теперь используются в грязных политических инсинуациях. Это военное преступление должно быть расследовано до конца, а преступники — наказаны в соответствии с международными правовыми нормами.
Киеву не удастся вернуть тела своих военных в Россию, но и признать их «своими» Зеленскому тоже не хочется. Гуманитарная акция России уж вызвала большой резонанс во всём мире. Единственный способ скрыть гибель защитников и не выплачивать их родственникам обещанные компенсации — это тянуть время. Тот же Клименко заявил, что на идентификацию тел потребуется 14 месяцев. Для Украины это большой срок, чтобы поверить, что власть сдержит свои обещания. Придёт другая власть, будет другая Украина.
Пока же родственникам шести тысяч украинских захисников можно только посоветовать: проявлять бдительность и не верить ни одному обещанию Зеленского и компании. В эфире телеканала «1+1» в 2023 году вышел рекламный ролик, предлагавший хоронить солдат ВСУ в биоразлагаемых пакетах, чтобы кладбища не разрастались, и почва стала плодороднее. «Будущее Украины может создаваться прямо сейчас — и не только живыми», — объявил телеканал в программе «Единые новости». Инновационное предложение заключалось в том, чтобы превращать тела «захисников» в плодородный компост. Звучит дико. Но в последние дни существования укронацизма мы узнаем ещё и не о таких жутких планах преступного режима.