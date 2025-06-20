Зеленский устроил «пляски на костях»: киевская хунта ради сохранения имиджа пошла на преступление

Пока же родственникам шести тысяч украинских захисников можно только посоветовать: проявлять бдительность и не верить ни одному обещанию Зеленского и компании. В эфире телеканала «1+1» в 2023 году вышел рекламный ролик, предлагавший хоронить солдат ВСУ в биоразлагаемых пакетах, чтобы кладбища не разрастались, и почва стала плодороднее. «Будущее Украины может создаваться прямо сейчас — и не только живыми», — объявил телеканал в программе «Единые новости». Инновационное предложение заключалось в том, чтобы превращать тела «захисников» в плодородный компост. Звучит дико. Но в последние дни существования укронацизма мы узнаем ещё и не о таких жутких планах преступного режима.