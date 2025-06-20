«Личная цена»: развязавший войну Нетаньяху вызвал ярость словами об отсрочке свадьбы сына

Биньямин Нетаньяху ошеломил израильтян, рассказав о «личной цене» войны с Ираном — отсрочке свадьбы сына. Премьер-министр Израиля вызвал яростную реакцию за свои высказывания перед больницей, по которой была нанесена ракетная атака, в разгар конфликта с Тегераном.
Пытающийся поднять дух сограждан Биньямин Нетаньяху напомнил о Лондоне во время немецких бомбардировок и указал на самопожертвование своей семьи на фоне крови, тяжелого труда, слез и пота его народа: вторая отсрочка свадьбы его сына.
Заявление израильского премьер-министра, торжественно произнесенное перед камерами на фоне пораженного ракетой здания больницы в южном городе Беэр-Шева, вызвало взрыв насмешек, который эхом прокатился по ивритоязычному Интернету в разгар войны, развязанной Нетаньяху в пятницу, пишет The Guardian.
Ошеломляющие комментарии также подкрепили аргументы его критиков о том, что премьер-министр после более чем 17 лет пребывания на своем посту все больше эмоционально отстраняется от повседневных реалий Израиля и региона.
Стремясь подчеркнуть, что его семья испытывает те же трудности, что и обычные израильтяне, Нетаньяху перешел на черчиллевский тон, указав, что это не первый случай, когда свадьбу его сына Авнера приходится откладывать, и что невеста Авнера также разочарована, не говоря уже о расстроенной матери жениха, жене Нетаньяху, Сара.
«Это действительно напоминает мне о британском народе во время блица. Мы переживаем блиц», — сказал Нетаньяху, имея в виду нацистские бомбардировки Великобритании во время войны, в результате которых погибло 43 000 мирных жителей.
«Есть погибшие люди, семьи, которые оплакивали своих близких, я действительно ценю это», — продолжил он.
Израильские власти сообщают, что на данный момент погибли 24 мирных жителя Израиля. Базирующиеся в Вашингтоне правозащитники подсчитали, что число погибших среди иранского гражданского населения составляет 263 человека.
«Каждый из нас несет личную ответственность, и моя семья не стала исключением», — сказал Нетаньяху в больнице Сорока, по которой в четверг утром была выпущена иранская ракета, в результате чего находившимися там людьми были получены легкие ранения.
«Это уже второй раз, когда мой сын Авнер отменяет свадьбу из-за ракетной угрозы. Это также личная цена для его невесты, и я должен сказать, что моя дорогая жена — герой, и она несет личную ответственность», — вызывал сочувствие у сограждан Нетаньяху.
Свадьба Авнера Нетаньяху была первоначально запланирована на ноябрь, но была отложена по соображениям безопасности. Затем она должна была состояться в понедельник, несмотря на угрозу протестов оппозиции, пишет The Guardian.
Сообщения о том, что премьер-министр Нетаньяху собирался взять отпуск на несколько дней из-за этого мероприятия, возможно, способствовали самоуспокоенности Ирана в пятницу утром, когда его руководство было застигнуто врасплох израильской воздушной атакой.
Реакция Израиля на свадебные комментарии Нетаньяху была мгновенной и яростной. Анат Ангрест, чей сын Матан был взят в заложники после нападения ХАМАСА на Израиль 7 октября 2023 года, отмечает, что страдания «не остались незамеченными и для моей семьи». «Я нахожусь в адских застенках Газы уже 622 дня», — пишет Ангрест в своем посте на платформе социальных сетей.
Гилад Карив, депутат Кнессета, назвал Нетаньяху «нарциссом без границ». «Я знаю много семей, которые не были вынуждены откладывать свадьбу, но которые теперь никогда не будут праздновать свадьбы, которые когда-то должны были состояться», — сказал Карив. Он с презрением отнесся к заявлению Нетаньяху о том, что его жена Сара, известная в Израиле своими пристрастиями к дороговизне, была героиней. «Врачи, которые уходят из дома на ночные смены, — герои, — сказал Карив. — Учителя, которые поддерживают связь с нашими детьми по телефону, — настоящие герои».
Амир Тибон, израильский журналист, утверждал, что общественные деятели, чьи дети были убиты в бою, никогда не стали бы привлекать внимание к этому факту. «Но с Нетаньяху нет ничего неожиданного», — сказал Тибон. «Даже в те моменты, когда больше всего нужен личный пример, он в первую очередь заботится о себе».