«Личная цена»: развязавший войну Нетаньяху вызвал ярость словами об отсрочке свадьбы сына

Гилад Карив, депутат Кнессета, назвал Нетаньяху «нарциссом без границ». «Я знаю много семей, которые не были вынуждены откладывать свадьбу, но которые теперь никогда не будут праздновать свадьбы, которые когда-то должны были состояться», — сказал Карив. Он с презрением отнесся к заявлению Нетаньяху о том, что его жена Сара, известная в Израиле своими пристрастиями к дороговизне, была героиней. «Врачи, которые уходят из дома на ночные смены, — герои, — сказал Карив. — Учителя, которые поддерживают связь с нашими детьми по телефону, — настоящие герои».