Пискарев: За рубежом развернули кампанию для влияния на выборы в регионах России

«Комиссия приступила к мониторингу попыток иностранного вмешательства в региональные выборы в России в сентябре 2025 года. Уже сейчас, в частности, рядом иностранных агентов и представителей зарубежных нежелательных и экстремистских организаций анонсирована кампания по влиянию на выборы как минимум в 10 регионах нашей страны», — заявил Пискарев.