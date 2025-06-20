Пискарев: За рубежом развернули кампанию для влияния на выборы в регионах России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных стран во внутренние дела России обнаружила, что некоторое число иноагентов и зарубежных организаций уже развернули кампанию для влияния на выборы в некоторых российских регионах. Эту информацию рассказал председатель комиссии Василий Пискарев.
«Комиссия приступила к мониторингу попыток иностранного вмешательства в региональные выборы в России в сентябре 2025 года. Уже сейчас, в частности, рядом иностранных агентов и представителей зарубежных нежелательных и экстремистских организаций анонсирована кампания по влиянию на выборы как минимум в 10 регионах нашей страны», — заявил Пискарев.
Он уточнил, что в число регионов, на которые нацелена иностранная кампания, попали Курская область, а также несколько субъектов Сибирского и Уральского федеральных округов.
Пискарев также сообщил, что за границей дополнительно собирают данные потенциальных кандидатов и их сторонников для поддержки избирательных кампаний к выборам в Госдуму в 2026 году.
Ранее в Совбезе России заявляли, что украинские спецслужбы при поддержке западных союзников нарастили интенсивность кибератак против РФ и стран ОДКБ. Отмечалось, что на территории Незалежной уже функционирует свыше тысячи колл-центров, специализирующихся на вымогательстве средств у граждан России.