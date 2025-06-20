Оценен шанс Ирана обернуть конфликт с Израилем в свою пользу

Атака Израиля выявила недостаток огневой мощи у Ирана, но конфликт все еще может обернуться в пользу Тегерана, который изо всех сил пытается эффективно отреагировать на убийство Израилем многих своих высших военачальников.
Прошла неделя с тех пор, как Израиль начал свое крупнейшее в истории нападение на Иран, и с точки зрения обычных военных действий очевидно, что Тегеран находится под огромным давлением. Израиль смог добиться превосходства в небе Ирана с необычайной скоростью, в течение нескольких часов после начала своей внезапной атаки, пишет The Guardian. В понедельник иранские военные заявили, что в результате ударов с воздуха и беспилотников было выведено из строя 120 иранских систем противовоздушной обороны — примерно треть от довоенного числа систем Тегерана.
В ответ на это самым эффективным оружием Ирана стал его запас высокоскоростных баллистических ракет, который, по оценкам Сил обороны Израиля, составлял около 2000 единиц в начале военных действий на прошлой неделе. Но массированные удары Израиля по пусковым установкам в западном Иране, расположенным на подземных базах, таких как в Керманшахе, в сочетании с крайне эффективными целенаправленными убийствами представителей высшего военного командования Ирана привели к тому, что Тегеран с трудом может ответить военным путем.
На данный момент Иран выпустил по Израилю более 400 ракет, но половина из них, около 200, были выпущены в ходе первоначальных ответных обстрелов в прошлую пятницу, отмечает The Guardian. С понедельника количество ракетных обстрелов сократилось максимум до 15−20 (включая 15 в четверг днем), по сравнению с 40 в выходные, согласно подсчетам, составленным одним из американских аналитических центров. Возможности Ирана по производству нового оружия также, вероятно, будут ограничены, и, по оценкам США, они составляли 50 единиц в месяц до начала военных действий.
Сама скорость полета баллистических ракет делает их опасным оружием, и некоторые из них — около 10% — продолжают уклоняться от современных средств ПВО Израиля, включая удар по медицинскому центру «Сорока» в южном городе Беэр-Шева в четверг, в результате которого были ранены 76 человек. Но эти боеприпасы, по-видимому, в основном не предназначены для эффективного поражения израильского военно-промышленного комплекса, если не считать удара по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе на севере Израиля в воскресенье, которое привело к закрытию там предприятий.
Перехват баллистических ракет — это в первую очередь задача новейшей израильской системы противовоздушной обороны Arrow 3, которая имеет дальность действия 1500 миль и может выводить приближающиеся ракеты за пределы земной атмосферы, и ее предшественницы Arrow 2, хотя США оказывают помощь системой Thaad и эсминцами, базирующимися на востоке страны. Средиземноморье. Ни одна из систем Arrow не является дешевой: стоимость перехватчика Arrow 3 оценивается в 3,5 миллиона долларов за штуку, хотя другие оценки предполагают цифру в 2 миллиона долларов и 1,5 миллиона долларов за Arrow 2. Израильская деловая газета Globes предположила, что общая стоимость ракет-перехватчиков Arrow для Израиля с октября 2023 года составила от 1 до 1,5 миллиардов долларов.
Однако ключевой вопрос заключается в том, сколько ракет-перехватчиков имеется в распоряжении израильских военных, и опасения усугубляются публикацией в The Wall Street Journal, в которой цитируется анонимное заявление американского чиновника о том, что у Израиля их остается все меньше.
Уровни запасов держатся в секрете, и считается маловероятным, что Израиль, хорошо осведомленный об иранской ракетной угрозе, решит атаковать Иран, не имея, по крайней мере, достаточного количества ракет-перехватчиков, чтобы соответствовать его оценке вероятной угрозы.
Тем не менее, отмечает The Guardian, производство сложных оборонительных ракет требует времени, и эта проблема давно выявилась на Украине, где Россия продолжает выпускать больше ракет, чем у Киева имеется средств противовоздушной обороны.
Менее чем за неделю Израиль сообщил союзникам, что он продвинулся в своей атаке дальше, чем ожидал, убив 21 из 22 высокопоставленных военных за первые 24 часа и 10 из 12 ученых-ядерщиков. Самолеты еврейского государства практически не сталкиваются с угрозой противовоздушной обороны, пролетая над западным и центральным Ираном — Израиль пока признал потерю одного беспилотника, что означает, что они могут наносить удары по объектам в стране с очевидной безнаказанностью. Даже если запасы ударных ракет Израиля иссякнут в течение следующей недели или двух, а вмешательства США не последует, его господство в воздухе означает, что он сможет продолжать атаковать более медленными темпами, прогнозирует The Guardian.
Возможности Ирана «продемонстрировали свою неэффективность», заключил аналитик по ракетам Фабиан Хинц, в то время как «израильское руководство, по крайней мере на данный момент, принимает риски нанесения ударов баллистическими ракетами по своим населенным пунктам». По словам Хинца, «баланс сил сдерживания» между двумя странами нарушается — и он может измениться в пользу Тегерана только в том случае, если внезапно большее количество или более значительная доля оставшихся у него баллистических ракет поразит населенные пункты или ключевые объекты в Израиле. Пока что никаких признаков этого нет.