Оценен шанс Ирана обернуть конфликт с Израилем в свою пользу

Менее чем за неделю Израиль сообщил союзникам, что он продвинулся в своей атаке дальше, чем ожидал, убив 21 из 22 высокопоставленных военных за первые 24 часа и 10 из 12 ученых-ядерщиков. Самолеты еврейского государства практически не сталкиваются с угрозой противовоздушной обороны, пролетая над западным и центральным Ираном — Израиль пока признал потерю одного беспилотника, что означает, что они могут наносить удары по объектам в стране с очевидной безнаказанностью. Даже если запасы ударных ракет Израиля иссякнут в течение следующей недели или двух, а вмешательства США не последует, его господство в воздухе означает, что он сможет продолжать атаковать более медленными темпами, прогнозирует The Guardian.