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«Самые страшные события»: Китайцы испугались пророчества Жириновского об Иране и Израиле

В Поднебесной с изумлением отреагировали на старый прогноз Владимира Жириновского о ближневосточном конфликте, опубликованный китайским изданием Baijiahao. Основатель ЛДПР ещё в 2019 году предрекал эскалацию противостояния между Израилем и Ираном.

Источник: Life.ru

«Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — говорил тогда Жириновский.

Политик считал, что на фоне накаляющейся остановки все забудут о существовании Украины, а конфликт между Ираном и Израилем вполне может перерасти в третью мировую войну.

Китайские аналитики подчёркивают, что Жириновский с поразительной точностью предвидел, что после 2020 года регион погрузится в хаос, а мировая экономика столкнётся с беспрецедентным ростом цен на нефть.

Сегодня, когда нефтяные котировки приближаются к отметке $200 за баррель, эти слова обретают пугающую актуальность. Авторы статьи уверены, что дело здесь не в даре ясновидения Жириновского, а его уникальной способности детально анализировать глобальные процессы, понимая при этом, к чему они могут привести.

Напомним, что Владимир Жириновский в том самом эфире сказал, что любое столкновение с Ираном будет выходить за рамки всех существовавших до этого локальных войн. Он отмечал, что США могут мобилизовать всё НАТО для бомбардировок иранских городов, а закончится всё ядерным ударом.

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