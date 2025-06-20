«Самые страшные события»: Китайцы испугались пророчества Жириновского об Иране и Израиле

Напомним, что Владимир Жириновский в том самом эфире сказал, что любое столкновение с Ираном будет выходить за рамки всех существовавших до этого локальных войн. Он отмечал, что США могут мобилизовать всё НАТО для бомбардировок иранских городов, а закончится всё ядерным ударом.