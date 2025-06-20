В Одессе получила повреждения инфраструктура ж/д вокзала

На вокзале в Одессе, как сообщили в компании-операторе «Украинские железные дороги», после взрывов в ночь на пятницу повреждена железнодорожная инфраструктура.
Ранее ряд украинских СМИ проинформировал о двух сериях взрывов в Одессе на фоне ночной воздушной тревоги.
«Повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала, — говорится в сообщении Telegram-канала “Украинской железной дороги”. — Пострадали контактная сеть и рельсошпальная решетка».
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