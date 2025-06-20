Мадуро призвал лишить Израиль ядерного оружия

По данным Федерации американских учёных и Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Израиль имеет около 90 ядерных боеголовок. Согласно информации аналитического портала Middle East Eye, Тель-Авив обладает от 750 до 1110 кг плутония, чего было бы достаточно для создания от 187 до 277 единиц ядерного оружия. Официально Израиль не подтверждает, но и не опровергает наличие ядерного оружия. При этом страна не подписала Договор о нераспространении ядерного оружия.