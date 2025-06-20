Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков уточнил, что Путин в своей речи затронет сотрудничество России с зарубежными партнерами, сообщает РБК.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям» рассказал, что выступление российского лидера «будет объемным». Путин расскажет о состоянии российской экономики и о направлениях ее прогресса.
Выступление президента России — главное событие форума. Владимир Путин традиционно принимает участие в ПМЭФ.
18 июня российский лидер на площадке ПМЭФ-2025 ответил на вопросы руководителей ведущих международных агентств. На встрече с журналистами он сделал ряд заявлений. Президент отметил, что Россия не поддерживает торговые войны, анонсировал проведение очередного раунда переговоров с Украиной и акцентировал внимание на том, что заявления о планах России вступить в войну с НАТО являются «невероятной ложью».
В 2025 году Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Основной темой мероприятия стал тезис «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».