Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ

18 июня российский лидер на площадке ПМЭФ-2025 ответил на вопросы руководителей ведущих международных агентств. На встрече с журналистами он сделал ряд заявлений. Президент отметил, что Россия не поддерживает торговые войны, анонсировал проведение очередного раунда переговоров с Украиной и акцентировал внимание на том, что заявления о планах России вступить в войну с НАТО являются «невероятной ложью».