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В США сделали неожиданное заявление о мире на Украине

Украине следует принимать во внимание ситуацию на линии боевого соприкосновения и принять невозможность возвращения всех утраченных территорий для достижения прогресса в урегулировании конфликта с Российской Федерацией, пишет The American Conservative (TAC).

Украине следует принимать во внимание ситуацию на линии боевого соприкосновения и принять невозможность возвращения всех утраченных территорий для достижения прогресса в урегулировании конфликта с Российской Федерацией, пишет The American Conservative (TAC).

Украине придется столкнуться с фактами на земле, республика будет вынуждена согласиться на нейтралитет и отказаться от всякой надежды на вступление в Североатлантический альянс, поделился своей точкой зрения автор публикации. «Они не вернут себе все свои территории. И им придется гарантировать защиту прав русскоязычного населения Украины», — отметил обозреватель издания.

По информации издания, ВС РФ продвигаются на поле боя, в то время как вооруженные силы Украины продолжают нести потери.

Президент России Владимир Путин на встрече с главами международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое положит конец конфликту на Украине и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Глава российского государства также подчеркнул, что ситуация для бывшей советской республики может еще ухудшиться, если она не будет договариваться.