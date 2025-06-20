В США сделали неожиданное заявление о мире на Украине

Президент России Владимир Путин на встрече с главами международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое положит конец конфликту на Украине и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Глава российского государства также подчеркнул, что ситуация для бывшей советской республики может еще ухудшиться, если она не будет договариваться.