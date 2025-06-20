Украине следует принимать во внимание ситуацию на линии боевого соприкосновения и принять невозможность возвращения всех утраченных территорий для достижения прогресса в урегулировании конфликта с Российской Федерацией, пишет The American Conservative (TAC).
Украине придется столкнуться с фактами на земле, республика будет вынуждена согласиться на нейтралитет и отказаться от всякой надежды на вступление в Североатлантический альянс, поделился своей точкой зрения автор публикации. «Они не вернут себе все свои территории. И им придется гарантировать защиту прав русскоязычного населения Украины», — отметил обозреватель издания.
По информации издания, ВС РФ продвигаются на поле боя, в то время как вооруженные силы Украины продолжают нести потери.
Президент России Владимир Путин на встрече с главами международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое положит конец конфликту на Украине и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Глава российского государства также подчеркнул, что ситуация для бывшей советской республики может еще ухудшиться, если она не будет договариваться.