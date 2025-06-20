«Пусть все боятся»: эксперт оценил наличие у Израиля ядерного оружия

Израиль изо всех сил бьет по Ирану, ссылаясь на его ядерную программу, которая, якобы, угрожает еврейскому государству. При этом сами израильтяне уже, возможно, обладают таким оружием массового уничтожения. А если это так, то получаются пресловутые двойные стандарты: кому-то можно владеть ядерной дубинкой, кому-то — нельзя. О ядерной программе Израиля рассказал профессор Юрий Жданов, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, заведующий кафедрой Международного права РГСУ.
— Юрий Николаевич, а существует ли на самом деле ядерная программа Израиля? Ведь официально еврейское государство эту программу, насколько известно, не презентовало.
— И никогда не презентует. То, что никому не известно и не понятно, больше всего и пугает. Пусть все боятся!
Известно, что, вскоре после своего основания в 1948 году, Израиль решил создать ядерную программу, чтобы обеспечить свое выживание. В 1952 году была создана Комиссия по атомной энергии Израиля. Ее первый председатель Эрнст Давид Бергманн сказал, что ядерная бомба «гарантирует, что нас больше никогда не поведут на заклание, как ягнят».
— Так есть ли или нет у Израиля ядерное оружие? И с каких пор?
— Эксперты из The New York Times считают, что у Израиля, таки да, есть собственная секретная программа по созданию ядерного оружия, которую он не признает публично, но которая, по их мнению, значительно расширяется. Приводится мнение Александра Боллфрасса, эксперта по ядерной безопасности из Международного института стратегических исследований в Лондоне: «С точки зрения официальной дипломатической позиции, израильтяне не будут подтверждать или отрицать наличие своего ядерного арсенала. Вместо этого Израиль заявил, что не станет первой страной, которая “привезет” ядерное оружие на Ближний Восток. Эта намеренно расплывчатая формулировка представляет собой запутывание того, что явно является устоявшейся программой создания ядерного оружия».
По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, примерно в 1967 году Израиль втайне разработал способ создания ядерной взрывчатки. К 1973 году Соединенные Штаты «были убеждены, что у Израиля есть ядерное оружие», как позже писала Федерация американских ученых.
— Сколько у Израиля может насчитываться ядерных зарядов?
— Увы, уже много. По данным Центра по контролю над вооружениями и нераспространению и Инициативы по ядерной угрозе, считается, что у Израиля есть, как минимум (!), 90 боеголовок и достаточно расщепляющегося материала, чтобы произвести еще сотни.
— Как так получилось? Ни у кого не спрашивая, ни с кем не договариваясь, микроскопическая относительно молодая страна, находящаяся в враждебном окружении, вдруг стала ядерной державой?
— Да, тот еще вопрос… Вот факты. Напомню, есть международный договор, который признает официальными ядерными державами только пять стран: Великобританию, Китай, Францию, Россию и Соединенные Штаты — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Все они произвели ядерные взрывы до 1967 года. Подчеркну, это — дата, указанная в договоре в качестве предельного срока для получения такого статуса.
А вот далее появились еще желающие войти в ядерный клуб. Правда, не всем удалось.
The New York Times напоминает, что «Международное агентство по атомной энергии, ядерный надзорный орган при Организации Объединенных Наций, подсчитало, что всего 30 стран способны разработать ядерное оружие, но только девять из них, как известно, обладают им. По данным Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия, удостоенной Нобелевской премии, у Израиля — второй по величине арсенал среди этих девяти стран, уступающий только Северной Корее».
— То есть, те, кто не вошли де-юре в этот клуб, особо не огорчены?
— А чего жалеть о том, что не сбылось? Да, Израиль не входит в число тех трех десятков стран — все они находятся в Европе или Азии, — которые считаются защищенными так называемым ядерным зонтиком Соединенных Штатов. Предполагается, что эта защита не только служит сдерживающим фактором для противников США, но и призвана побуждать эти страны не разрабатывать собственное ядерное оружие. Поэтому эксперты убеждены, что тот факт, что Израиль не входит в американскую ядерную программу, является еще одним негласным признанием того, что у Израиля есть собственное атомное оружие и он не нуждается в защите или сдерживании. Боллфрасс утешается: «В конечном счете, ответственность за безопасность Израиля лежит на Израиле, и они сделают все необходимое, чтобы обеспечить ее».
— Как Израиль обосновывает такую свою странную позицию?
— По сути, никак. А зачем ему кому-то что-то доказывать? Израиль просто присоединился к Индии, Пакистану, Северной Корее и Южному Судану, которые не подписали Договор ООН о нераспространении ядерного оружия. Чтобы подписать этот Договор, Израилю пришлось бы отказаться от своего ядерного оружия (как и другим участникам «пятерки»).
Дальнейшее же Соглашение, вступившее в силу в 1970 году, в целом обязывает правительства содействовать мирному использованию ядерной энергии и предотвращать распространение ядерного оружия. В общем, бла-бла-бла.
А вот Иран, кстати, подписал этот Договор, хотя теперь Израиль (не имея на то права, как неучастник Договора) и мировые державы обвиняют Тегеран в его нарушении, поскольку он без необходимости, якобы, обогащает уран до уровня, достаточного для создания ядерного оружия. Вот такая запутанная история.
— Мог ли Израиль применить ядерное оружие?
— Мог, но, к счастью, не решился. Хотя, у некоторых его руководителей руки чесались. Еврейская виртуальная библиотека, которая считается одной из самых полных еврейских энциклопедий в мире, приводит сообщения о том, что Израиль готовил свои ядерные бомбы во время арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов, но это оружие так и не было использовано. Хотя военные эксперты считают, что Израиль может запускать боеголовки с истребителей, подводных лодок или с помощью наземных баллистических ракет.
— Израиль проводил ядерные испытания?
— За последние 50 лет было несколько сообщений о том, что Израиль проводил испытания ядерного оружия в подземных лабораториях, в том числе в пустыне Негев на юге Израиля.
The New York Times напоминает: «Самый известный эпизод, который до сих пор вызывает споры, произошел в сентябре 1979 года, когда американский спутник, предназначенный для обнаружения ядерных взрывов, зафиксировал двойную вспышку в районе слияния Южной Атлантики и Индийского океана. Некоторые ученые считали, что двойная вспышка, скорее всего, была результатом ядерного испытания, проведенного Израилем или Южной Африкой, а возможно, и обеими странами. Израиль отрицал свою причастность к тому, что известно как инцидент с “Велой” из-за названия спутника».
В дневниках бывшего президента Джимми Картера в Белом доме, опубликованных в 2010 году, упоминалось «растущее в то время убеждение» в том, что Израиль произвел ядерный взрыв недалеко от южной оконечности Южной Африки. Но это так и не было доказано.
Действительно, ученые Авнер Коэн и Уильям Берр в 2020 году, ссылаясь на эти дневники, с сожалением признали, что «соответствующие документы по инциденту с “Велой” все еще засекречены».
— Что тут сказать — молодцы израильтяне, умеют хранить секреты. Есть хотя бы предположение, где израильтяне осуществляют свою ядерную программу (если, конечно, осуществляют)?
— Понимаю и разделяю ваш сарказм. По утверждению The New York Times, широко распространено мнение, что израильская программа по созданию ядерного оружия осуществляется в Димоне. Исследователи считают, что Израиль начал строительство объекта для разработки ядерного оружия еще в 1958 году недалеко от южного израильского города Димона. В недавно рассекреченном отчете американской разведки от декабря 1960 года, составленном Объединенным комитетом по атомной энергии, утверждается, что проект в Димоне включал в себя завод по переработке плутония. В отчете делается вывод, что проект был связан с ядерным оружием.
Это место долгое время служило символом восхищения и, для некоторых, гнева из-за израильской программы создания ядерного оружия. В 2018 году израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время редкого публичного мероприятия на этом месте использовал его в качестве фона, чтобы предупредить врагов, что «те, кто угрожает уничтожить нас, подвергают себя такой же опасности — и в любом случае не достигнут своей цели».
Но, что забавно, по словам исследователей, нет никакого соглашения с Израилем, которое позволило бы надзорному органу ООН контролировать этот ядерный объект. Эксперты, ссылаясь на некие исторические записи, заявили, что, похоже, инспекторы из Международного агентства по атомной энергии никогда там не бывали. Якобы, только какие-то американские ученые посетили Димону в 1960-х годах, организовав ограниченные инспекции, и пришли к выводу, что ядерная программа там была мирной. Но никаких публичных доказательств того, что американские инспекторы с тех пор туда возвращались, нет. На спутниковых снимках видно, что за последние пять лет в Димоне возобновилось строительство. Считается, что объект проходит ремонт и модернизацию. Но существует и мнение, что Израиль строит новый реактор в Димоне. В отчете, опубликованном Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира, говорится, что Израиль, по-видимому, модернизирует там реакторную установку для производства плутония, который может использоваться как для ядерного оружия, так и в некоторых мирных целях, например в космосе.