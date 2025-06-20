«Пусть все боятся»: эксперт оценил наличие у Израиля ядерного оружия

— А чего жалеть о том, что не сбылось? Да, Израиль не входит в число тех трех десятков стран — все они находятся в Европе или Азии, — которые считаются защищенными так называемым ядерным зонтиком Соединенных Штатов. Предполагается, что эта защита не только служит сдерживающим фактором для противников США, но и призвана побуждать эти страны не разрабатывать собственное ядерное оружие. Поэтому эксперты убеждены, что тот факт, что Израиль не входит в американскую ядерную программу, является еще одним негласным признанием того, что у Израиля есть собственное атомное оружие и он не нуждается в защите или сдерживании. Боллфрасс утешается: «В конечном счете, ответственность за безопасность Израиля лежит на Израиле, и они сделают все необходимое, чтобы обеспечить ее».