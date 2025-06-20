Беглов: инновационные площадки мирового уровня создают в Петербурге

На ПМЭФ-2025 губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал соглашение с ректором Санкт-Петербургского государственного университета и генеральным директором некоммерческой организации «Фонд инновационного научно-технологического центра» Николаем Кропачевым. Документ предполагает сотрудничество по созданию инновационно-промышленного кластера на территории инновационного научно-технологического центра «Невская дельта» (ИНТЦ).
Проект включает в себя строительство Центра трансфера технологий и инновационного центра общей площадью более 33 тысяч квадратных метров, создание дорожной и инженерной инфраструктуры для развития «Невской дельты» и формирование необходимых условий для застройки территории инвесторами.
«По поручению Президента Владимира Владимировича Путина в нашем городе создаются инновационные площадки мирового уровня рядом с кампусами ведущих университетов Петербурга. Проект “Невская дельта” даст городу и СПбГУ новую технологическую долину в Пушкинском районе. Такие площадки — будущее нашего города и России. Залог обеспечения технологического суверенитета страны, достижения технологического лидерства России», — сказал Александр Беглов.
Николай Кропачев выразил благодарность главе Северной столицы и добавил, что это стало возможным только благодаря поддержке градоначальника.
Работа над созданием центра «Невская дельта» ведется в Пушкинском районе недалеко от здания Санкт-Петербургского государственного университета. Ожидается, что этот проект создаст новую территорию инноваций, науки, образования и промышленности.
В «Невской дельте» будут вестись исследования по восьми направлениям — агробиотехнологии, фармацевтике, автономным источникам питания, нефтегазовой отрасли и другим. Создается площадка «полного цикла»: от разработки технологий до выпуска конечной продукции.
«Уже в этом году, еще до создания инфраструктуры, “Невская дельта” начнет прием первых резидентов. Для них предусмотрен ряд преференций. Будут созданы тысячи высокопроизводительных рабочих мест», — подчеркнул Александр Беглов.
Губернатор Петербурга Александр встретился с главой Вологодской области Георгием Филимоновым для обсуждения развития текущий торгово-экономических связей.
Кроме того, в четверг, 19 июня, Александр Беглов провел встречу с Георгием Филимоновым на полях Петербургского международного экономического форума. В рамках встречи стороны обсудили продолжения развития текущего сотрудничества в рамках торговли, культуры и науки.
Северная столица уже давно занимается поставками в Вологодскую область. Так, регион получает строительные материалы, косметику, лаки и краски, кондитерские изделия, медицинское оборудование. Сосед Петербурга по СЗФО в свою очередь поставляет городу продукцию металлургических и стекольных заводов, лесопромышленного комплекса, продовольственные товары.
«Вологодская область показывает динамичное развитие в разных отраслях — промышленности, туризме, социальной сфере. Социальные программы, которые сегодня реализуются в Вологодской области, говорят о том, что правительство заботится о населении», — отметил Александр Беглов.
Георгий Филимонов отдельно выразил благодарность главе Петербурга за 20 троллейбусов, поступивших в Вологду в прошлом году.
«Они очень помогли нам в обновлении подвижного состава и городского транспортного хозяйства», — подчеркнул губернатор Вологодской области.
В начале августа в Петербурге пройдут Дни Вологодской области.
В ходе встречи глав регионов на ПМЭФ был подписан ряд соглашений, в том числе — о сотрудничестве Санкт-Петербургского и Вологодского государственных университетов, а также университетов и правительств двух регионов в рамках реализации проекта ИНТЦ «Невская дельта».
Александр Беглов добавил, что совместные усилия, приложенные для развития научно-образовательной сферы, инноваций и высоких технологий могут помочь открыть новую страницу в отношениях двух регионов.
Ранее, также во второй день ПМЭФ, губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с четырьмя регионами: Тывой, Кемеровской, Томской и Омской областями.