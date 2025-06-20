Беглов: инновационные площадки мирового уровня создают в Петербурге

В ходе встречи глав регионов на ПМЭФ был подписан ряд соглашений, в том числе — о сотрудничестве Санкт-Петербургского и Вологодского государственных университетов, а также университетов и правительств двух регионов в рамках реализации проекта ИНТЦ «Невская дельта».