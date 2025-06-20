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Минниханов и Дрозденко подписали соглашение о сотрудничестве между РТ и Ленобластью

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, последние данные по межрегиональному товарообороту были зафиксированы на уровне 10 млрд рублей. Историю сотрудничества имеет КАМАЗ, Холдинговая компания «Ак Барс», Татхимфармпрепараты, Торговый дом «КАМА», АО «Татспиртпром», Кукморский валяльно-войлочный комбинат, Нэфис и так далее.

«Ленинградская область — один из ведущих деловых партнеров нашей республики. Мы поставляем вам грузовые автомобили, бензин, дизельное топливо, продукты питания, медицинские инструменты. В расширении сотрудничества заинтересованы наши предприятия нефтехимического комплекса и машиностроительной отрасли», — отметил Минниханов.

Также стороны подписали план мероприятий по реализации Соглашения между Татарстаном и правительством Ленинградской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2025−2027 годы.

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