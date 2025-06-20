Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев опубликовал фото с мамой

«С детства мне казалось, что врачи и медработники — это люди, которые могут невозможное. Став старше, я в этом только убедился. Невероятная самоотдача, забота о жизни и здоровье другого человека, непрерывное профессиональное самосовершенствование — всё это наши врачи, медсестры и медбратья, фельдшеры, санитарки», — написал Шалабаев.