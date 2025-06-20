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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев опубликовал фото с мамой

Она сорок лет проработала медсестрой.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев опубликовал фотографию со своей мамой. Она 40 лет посвятила работе медсестрой, сообщил мэр в своем телеграм-канале.

«С детства мне казалось, что врачи и медработники — это люди, которые могут невозможное. Став старше, я в этом только убедился. Невероятная самоотдача, забота о жизни и здоровье другого человека, непрерывное профессиональное самосовершенствование — всё это наши врачи, медсестры и медбратья, фельдшеры, санитарки», — написал Шалабаев.

Ранее сообщалось, что мэр наградил лучших сотрудников Нижегородской областной детской клинической больницы благодарностями главы города за добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие учреждения и системы здравоохранения.

«Самое главное — берегите себя и будьте здоровы! Без вас мы никуда», — добавил Юрий Шалабаев.