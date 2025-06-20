Глава Арзамаса Щелоков выступил против попрошайничества

Глава Арзамаса Александр Щелоков предложил ужесточить наказание за попрошайничество на улицах. С соответствующей инициативой он намерен обратиться через Арзамасскую гордуму в Законодательное собрание Нижегородской области, о чем написал в своем телеграм-канале.
Он рассказал, что часто получает обращения от жителей города и сам сталкивался с «недогорожанами», которые просят деньги у прохожих на Соборной площади. По его мнению, такое попрошайничество «в вызывающе навязчивой форме» вызывает лишь «отвращение и неуважение».
«Прогуляться из точки А до точки Б по Гостиному ряду, Соборной без назойливого сопровождения трудно. В обещания молиться за энную сумму верится с трудом», — подчеркнул Щелоков.
Он отметил, что ранее уже обращался в полицию по данному поводу, но теперь хочет ужесточить наказание, внеся изменения в кодекс об административных правонарушениях. Проект изменений уже готов.