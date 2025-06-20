Глава Арзамаса Щелоков выступил против попрошайничества

Он рассказал, что часто получает обращения от жителей города и сам сталкивался с «недогорожанами», которые просят деньги у прохожих на Соборной площади. По его мнению, такое попрошайничество «в вызывающе навязчивой форме» вызывает лишь «отвращение и неуважение».