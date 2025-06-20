В апреле телерадиокомпания передавала со ссылкой на эстонских военных и чиновников, что Эстония планирует закончить строительство первых укреплений на границе с Россией к осени 2025 года.
«Силы обороны совместно с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) приступили к сооружению Балтийской оборонительной линии в Юго-Восточной Эстонии. В настоящее время на отдельных участках границы копают противотанковые рвы, и к концу года планируется сооружение 28 бункеров и десятки складских площадок», — говорится в сообщении.
По данным телерадиокомпании, речь идет о первом участке так называемой Балтийской оборонительной линии. По словам командира саперного подразделения дивизии Сил обороны подполковника Айнара Афанасьева, ширина рвов составит четыре метра, а глубина — три.
В июле 2024 года ERR сообщало, что власти Эстонии планируют построить 600 бункеров вдоль границы с Россией, их строительство начнется в 2025 году. Помимо бункеров, оборонительная линия будет включать противотанковые заграждения и заграждения из колючей проволоки.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В МИД России добавляли, что «недружественные государства делают все возможное, чтобы осложнить нормальное взаимодействие». Там отмечали, что «прибалты особо преуспели на этом направлении, из-за открыто враждебной линии Вильнюса, Риги и Таллина разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией».