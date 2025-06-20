Минниханов обсудил с Бегловым сотрудничество Татарстана и Санкт-Петербурга

«Торгово-экономическое сотрудничество между нашими регионами успешно развивается. Межрегиональный товарооборот по последним данным зафиксирован на уровне 30,8 миллиардов рублей. Среди перспективных направлений взаимодействия — кооперация в области машиностроения, взаимные поставки продовольственных и других товаров народного потребления, сотрудничество в сфере сельского хозяйства», — сказал Минниханов на встрече. Отдельно он поблагодарил коллегу за поддержку работы татарских общественных организаций. Сегодня в Санкт-Петербурге проживает свыше 20 тыс. татар. «Хорошая диаспора здесь проживает. Активно представлены в нашем Доме национальностей», — отметил Беглов.