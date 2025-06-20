Кто сможет использовать ресурсы нового суперкомпьютера в Казахстане?

Она позволяет качественно обрабатывать и генерировать текст на казахском языке, тем самым открывая возможности для создания чат-ботов, голосовых помощников, систем перевода и аналитических платформ. KazLLM укрепляет цифровой суверенитет Казахстана, то есть способствует развитию национальной ИТ-экосистемы. По качеству генерации текстов на казахском языке, все три модели — KazLLM, Sherkala и AlemLLM — демонстрируют результаты, сопоставимые или превосходящие популярные международные модели, такие как LLaMA и ChatGPT. Это подтверждено предварительными бенчмарками, ориентированными на качество ответов, корректность и глубину понимания национального контекста. Модели уже доступны или будут открыты для рынка в ближайшее время.