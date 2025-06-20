Президент РК подписал указ о сотрудничестве по обмену информацией при принудительном исполнении судебных актов

Все запрашиваемые сведения используются исключительно в целях, предусмотренных Соглашением, и только в объеме, необходимом для их достижения. Полученная информация может быть передана взыскателю, если это необходимо для обращения в суд с целью признания и исполнения судебного решения на территории другой стороны.