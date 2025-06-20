Константинов рассказал о давлении на иностранцев, желающих посетить Крым

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Иностранные граждане столкнулись с невероятным давлением в своих странах за желание посетить Крым, вплоть до преследования, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Иностранные граждане, причем особенно в последние буквально два года, столкнулись с невероятным давлением в своих странах за желание посетить Крым. Такого давления не было с 2014 по 2022 год. И вот после 2022 года их просто стали преследовать», — сказал Константинов.
При этом, по его словам, у Крыма есть устойчивый пул друзей среди иностранцев.
«При визите в Крым их удивляют преобразования, которые произошли после 2014 года. Это и Крымский мост, и трасса “Таврида”, и благоустройство территорий: школы, больницы, детские садики. Крым действительно стал одной из витрин России», — сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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