Приморский суд смягчил условия лечения шаману Александру Габышеву

Александр Габышев стал известен в 2019 году после попытки пройти пешком из Якутска в Москву. По его словам, он хотел «изгнать Путина». Во время похода Габышева задержали, а впоследствии против него возбудили несколько уголовных дел, включая статью о призывах к экстремистской деятельности и применении насилия к представителю власти. Суд признал его невменяемым и направил на принудительное лечение.