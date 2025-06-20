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Приморский суд смягчил условия лечения шаману Александру Габышеву

Приморский краевой суд постановил перевести шамана Александра Габышева из психиатрической больницы специализированного типа в учреждение общего профиля, удовлетворив апелляцию защиты.

Источник: AP 2024

Об этом сообщил адвокат Алексей Прянишников.

Ранее Уссурийский районный суд уже принимал аналогичное решение, поддержав ходатайство медицинского учреждения, однако прокуратура его обжаловала. В феврале 2025 года Приморский краевой суд отменил постановление суда первой инстанции, и дело направили на новое рассмотрение. Повторно районный суд смягчать режим отказался. Защита вновь подала жалобу, которая теперь удовлетворена.

«Апелляционный суд принял новое решение — о переводе Александра в психбольницу общего типа», — сообщил Прянишников.

Александр Габышев стал известен в 2019 году после попытки пройти пешком из Якутска в Москву. По его словам, он хотел «изгнать Путина». Во время похода Габышева задержали, а впоследствии против него возбудили несколько уголовных дел, включая статью о призывах к экстремистской деятельности и применении насилия к представителю власти. Суд признал его невменяемым и направил на принудительное лечение.

Сначала шаман находился в Новосибирской психиатрической больнице специализированного типа, позже его перевели в Уссурийск. Защита добивалась перевода в менее строгие условия, подчеркивая, что поведение Габышева не представляет угрозы обществу и самому себе.