Молдавский депутат обвинил влияние действий Кишинева на отношения с Россией

По его словам, миссия блока «Победа» заключается в том, чтобы восстановить исторические экономические связи с Россией. «Ведь мы прекрасно понимаем, что это тот рынок, который всегда был для нас очень комфортным. Во всех смыслах этого слова. Наши продукты, наши товары, в том числе наши услуги всегда были и будут знакомы жителям и потребителям рынка здесь на Востоке, в частности в России», — заключил он.