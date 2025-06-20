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Молдавский депутат обвинил влияние действий Кишинева на отношения с Россией

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Действия Кишинева негативно сказались на бюджете Молдавии, экономические цепочки с Россией разрываются, остается не так много компаний, которые сотрудничают с РФ, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Александр Суходольский.

Источник: Sputnik

«Из-за глупых политических действий нынешней власти Республики Молдова все экономические цепочки разрываются, и остается уже совсем мизерная часть экономических агентов и бизнеса, который хоть как-то сотрудничает со стороны Молдавии с российской стороной», — сказал Суходольский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он добавил, что действия властей в Кишиневе негативно сказались и на экономике в целом. «Это очень негативно сказалось на пополнении бюджета Республики Молдова. Это очень негативно сказалось на рабочих местах. Мы все с вами прекрасно понимаем, когда наша страна традиционно торговала с Россией, у нас огромное количество людей было занято в сфере экономики, направленной на российский рынок. Люди чувствовали себя очень комфортно, могли реализовать себя в малом, среднем и крупном бизнесе», — подчеркнул Суходольский.

По его словам, миссия блока «Победа» заключается в том, чтобы восстановить исторические экономические связи с Россией. «Ведь мы прекрасно понимаем, что это тот рынок, который всегда был для нас очень комфортным. Во всех смыслах этого слова. Наши продукты, наши товары, в том числе наши услуги всегда были и будут знакомы жителям и потребителям рынка здесь на Востоке, в частности в России», — заключил он.

ПМЭФ проходит 18—21 июня, его главная тема в этом году — общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.