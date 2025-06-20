Беларусь и Узбекистан прорабатывают создание совместных следственно-оперативных групп

«Начиная с 2023 года наблюдается стремительный рост количества преступлений, связанных с выводом похищенных у граждан Беларуси денежных средств на счета банков Узбекистана: 37 случаев за 2023 год, 142 — в 2024 году, и уже 8 — за первые пять месяцев 2025 года. Кроме того, в производстве СК находятся уголовные дела в отношении участников транснациональных организованных преступных групп кибермошенников, пострадавшими от преступной деятельности которых являются в том числе десятки граждан Узбекистана. Это обусловило резкий рост числа поручений об оказании правовой помощи, направляемых белорусскими следователями в компетентные органы юстиции Узбекистана». — рассказали в СК.
В ходе встречи стороны обсудили результаты двухстороннего сотрудничества по уголовным делам, качество, объем и сроки предоставления международной правовой помощи, направления совершенствования и расширения сотрудничества по обмену опытом и информацией в рамках межведомственного соглашения от 2017 года. Кроме того, на повестке были текущие инициативы совместной работы с Правоохранительной академией и НИИ цифровой криминалистики Узбекистана, а также организация постоянного обмена сведениями об используемых при совершении хищений выводных платежных картах, банковских счетах Узбекистана для их своевременной блокировки, пресечения вывода похищенных средств, профилактической работы с дропами, установления и привлечения к ответственности дроповодов, организаторов и участников хищений. В том числе поднимались вопросы организации совместной работы в рамках следственно-оперативных групп или иной формы международного взаимодействия при параллельных расследованиях на территории двух государств преступной деятельности транснациональных организованных преступных групп.
«Узбекской стороной поддержана инициатива о проработке вопросов создания совместных следственно-оперативных групп для проведения параллельных расследований в двух странах, оперативного обмена данными об используемых в преступной деятельности банковских платежных картах и иных инструментах совершения преступлений в информационной сфере. В ходе встречи заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата СК Сергей Гамко представил успешный опыт ведомства в пресечении деятельности международной преступной организации, руководители и участники которой на протяжении четырех лет мошенническим путем завладевали денежными средствами в особо крупном размере граждан Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Состоявшийся визит стал убедительным подтверждением высокого уровня и продуктивности взаимодействия правоохранительных ведомств Беларуси и Узбекистана в борьбе с транснациональной преступностью», — отметили в ведомстве.