Беларусь и Узбекистан прорабатывают создание совместных следственно-оперативных групп

В ходе встречи стороны обсудили результаты двухстороннего сотрудничества по уголовным делам, качество, объем и сроки предоставления международной правовой помощи, направления совершенствования и расширения сотрудничества по обмену опытом и информацией в рамках межведомственного соглашения от 2017 года. Кроме того, на повестке были текущие инициативы совместной работы с Правоохранительной академией и НИИ цифровой криминалистики Узбекистана, а также организация постоянного обмена сведениями об используемых при совершении хищений выводных платежных картах, банковских счетах Узбекистана для их своевременной блокировки, пресечения вывода похищенных средств, профилактической работы с дропами, установления и привлечения к ответственности дроповодов, организаторов и участников хищений. В том числе поднимались вопросы организации совместной работы в рамках следственно-оперативных групп или иной формы международного взаимодействия при параллельных расследованиях на территории двух государств преступной деятельности транснациональных организованных преступных групп.