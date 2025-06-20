Экс-глава Гагаузии предупредила о нечестных выборах в Молдавии

«Обращаюсь к вам в связи с серьезной ситуацией, сложившейся в Молдавии за несколько месяцев до парламентских выборов. Уже сейчас ясно: эти выборы не будут ни свободными, ни честными. Партия ПДС узурпировала всю государственную власть и использует административный ресурс в личных целях. Под видом “информационных кампаний” она ведет скрытую агитацию, оплачиваемую из бюджета. Это — лишь один из многочисленных примеров злоупотреблений. Репрессивные органы — полиция, СИБ, Антикоррупционный центр — действуют как инструменты политического давления на оппозицию», — говорится в обращении к дипкорпусу, опубликованному в блоге Влах.