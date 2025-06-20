Экс-глава Гагаузии предупредила о нечестных выборах в Молдавии

Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.
«Обращаюсь к вам в связи с серьезной ситуацией, сложившейся в Молдавии за несколько месяцев до парламентских выборов. Уже сейчас ясно: эти выборы не будут ни свободными, ни честными. Партия ПДС узурпировала всю государственную власть и использует административный ресурс в личных целях. Под видом “информационных кампаний” она ведет скрытую агитацию, оплачиваемую из бюджета. Это — лишь один из многочисленных примеров злоупотреблений. Репрессивные органы — полиция, СИБ, Антикоррупционный центр — действуют как инструменты политического давления на оппозицию», — говорится в обращении к дипкорпусу, опубликованному в блоге Влах.
В документе отмечается, что особую тревогу вызывает поведение Центральной избирательной комиссии, полностью подчиненной ПДС. «Вместо того чтобы гарантировать честные выборы, ЦИК переписывает правила в интересах власти — несмотря на то, что международные нормы запрещают менять избирательное законодательство за год до голосования. Нашу инициативу по проведению референдума о нейтралитете страны ЦИК заблокировал — без оснований, по политическому заказу. Та же ситуация с Конституционным судом… Под контролем ПДС оказались и основные медиа», — поясняется в обращении.
Влах призвала дипкорпус внимательно следить за развитием событий, передавать объективную информацию в свои столицы и использовать все доступные механизмы, чтобы ПДС не сорвала выборы и не уничтожила остатки демократии в Молдавии.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.