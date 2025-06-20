Накануне министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в комментарии общественному телеканалу «Телерадио-Молдова» заявил, что историческая реконструкция событий Ясско-Кишиневской операции в Тирасполе — это «учения по демонстрации силы, основанные на исторических нарративах, которые давно утратили свою ценность и важность».
«Министр обороны Республики Молдова решил внести в копилку нетленного цитатного наследия свой нескромный вклад… Для таких как Носатый освобождение нашей страны от румынско-немецкой фашистской оккупации уже давно утратило ценность и важность. Они давно спят и видят сны о том, как возродить нацизм любыми доступными способами», — написал Петрович в своем Telegram-канале.
По его словам, в этом чудовищном соревновании первенство делят министерство образования и министерство обороны. «Первое печатает нацистские учебники по истории, а второе воздаёт воинские почести союзникам Гитлера, возводя организаторов Холокоста в “герои”. Сам министр не стесняется чествовать румынских нацистов», — отметил Петрович, приложив в качестве доказательства фото, на котором, как он пояснил, запечатлено участие Носатого в церемонии открытия кладбища «румынских героев» в селе София Хынчештского района.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.