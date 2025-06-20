Латвия запретила белорусам покупать недвижимость в стране

Отмечается, что указанный запрет будет распространяться не только в отношении физлиц Беларуси и России, но и на юрлиц, которые зарегистрированы в двух странах. Кроме того, запрет будет применяться к юридическим лицам, где белорусам и россиянам принадлежит не менее 25% долей (акций), где они являются фактическими бенефициарами. Также ограничение будет применено и к юридическим структурам, созданным в Беларуси и России.