Латвия запретила белорусам покупать недвижимость в стране. Сейм указанной страны в третьем и окончательном чтении принял закон «Об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности», запрещающий гражданам Беларуси и России покупать недвижимость в стране, пишет БелТА со ссылкой на СМИ Латвии.
Отмечается, что указанный запрет будет распространяться не только в отношении физлиц Беларуси и России, но и на юрлиц, которые зарегистрированы в двух странах. Кроме того, запрет будет применяться к юридическим лицам, где белорусам и россиянам принадлежит не менее 25% долей (акций), где они являются фактическими бенефициарами. Также ограничение будет применено и к юридическим структурам, созданным в Беларуси и России.
Сказано, что запрет будет действовать на сделки, которые были заключены после вступления закона в силу. Вместе с тем есть и исключения. К примеру, если имущество наследуется родственниками или признается собственностью по вердикту суда.
Сообщается, что отдельная правка, которая предусматривала послабление для белорусов, получивших в Латвии статус беженца, была отвергнута перед третьем чтением. Закон вступит в силу после подписания президентом Латвии.
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