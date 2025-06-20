Минтруд Башкирии утвердил положение о выездном обслуживании

Как следует из документа, положение устанавливает порядок организации Республиканским центром занятости населения обслуживание граждан и работодателей для предоставления мер государственной поддержки в сфере занятости населения и иных услуг.
Целями выездного обслуживания являются повышение доступности предоставления мер государственной поддержки в сфере занятости населения, оказание индивидуальной консультативной помощи, а также проведение мероприятий, направленных на содействие комплексного решения ситуаций, связанных с занятостью.