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Минтруд Башкирии утвердил положение о выездном обслуживании

Соответствующий приказ опубликован на региональном портале правовой информации.

Источник: Башинформ

Как следует из документа, положение устанавливает порядок организации Республиканским центром занятости населения обслуживание граждан и работодателей для предоставления мер государственной поддержки в сфере занятости населения и иных услуг.

Целями выездного обслуживания являются повышение доступности предоставления мер государственной поддержки в сфере занятости населения, оказание индивидуальной консультативной помощи, а также проведение мероприятий, направленных на содействие комплексного решения ситуаций, связанных с занятостью.