Бывший врио губернатора Приморья готовит круизы для Дальнего Востока

Дальний Восток готовят к запуску круизных маршрутов. В ближайшее время будет создан единый региональный оператор морских судов, работающих на круизных линиях. Первые «импортозамещённые» круизы первоначально планировалось запустить уже в 2025 году, но затем планы были сдвинуты вправо до приобретения круизного лайнера для Дальнего Востока, сообщает ИА PrimaMedia.
Соглашение о создании единого оператора на полях ПМЭФ (18+) подписали руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Андрей Тарасенко, генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин и председатель совета директоров московской компании «КС — Стратегический альянс» Кирилл Шубский.
«Реализация проекта позволит повысить доступность дальневосточных регионов страны, туристическую привлекательность регионов, даст импульс развитию пассажирской инфраструктуры в морских портах, а также обеспечит существующим пассажирским терминалам постоянную загрузку и пассажирооборот», — прокомментировал Андрей Тарасенко.
«Проект нацелен на развитие туристического потенциала отдаленных территорий России — острова Сахалин, Курильских островов, Камчатского края, привлекательных как для россиян, так и для иностранных граждан. Вместе с тем рост объёма перевозки круизных туристов станет дополнительным стимулом к модернизации портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке», — отметил Сергей Пылин.
В ноябре 2024 года Андрей Тарасенко и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассмотрели меры господдержки для развития морского круизного туризма на Дальнем Востоке. В том числе обсуждалась возможность приобретения в лизинг морского круизного судна для работы в Дальневосточном бассейне, привлечение к проекту инвесторов и создание оператора морских круизных маршрутов.
На данный момент выполнена только одна из трех задач — создаётся единый оператор. О том, кто может стать инвестором круизного проекта, данных нет. Ещё сложнее ситуация с приобретением лайнера. Свободных судов подходящего типа в данное время практически нет, а быстро построить новое не получится. Особенно если не определены источники финансирования.
Ранее сообщалось, что предварительно одобрен запуск круизного судна из Владивостока в Петропавловск-Камчатский с заходом в порты Сахалина и Курильских островов. А там уже и о зарубежных маршрутах можно помечтать.