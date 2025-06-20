Бывший врио губернатора Приморья готовит круизы для Дальнего Востока

На данный момент выполнена только одна из трех задач — создаётся единый оператор. О том, кто может стать инвестором круизного проекта, данных нет. Ещё сложнее ситуация с приобретением лайнера. Свободных судов подходящего типа в данное время практически нет, а быстро построить новое не получится. Особенно если не определены источники финансирования.