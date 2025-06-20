В Хабаровске обсудили развитие культурных связей с КНДР

Сергей Кравчук отметил, что отношения между Россией и КНДР строятся на прочной основе взаимного уважения и общих интересов. Он подчеркнул, что подписанный в июне 2024 года в Пхеньяне договор о стратегическом партнёрстве между лидерами двух стран стал важной вехой в укреплении двустороннего сотрудничества во всех сферах — от политики и экономики до гуманитарных контактов.