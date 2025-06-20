В Хабаровске обсудили развитие культурных связей с КНДР

В администрации Хабаровска состоялась встреча мэра Сергея Кравчука с новым генеральным консулом КНДР во Владивостоке. Главной темой стали перспективы культурного взаимодействия между Хабаровском и северокорейским городом Чхонджин, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.
Сергей Кравчук отметил, что отношения между Россией и КНДР строятся на прочной основе взаимного уважения и общих интересов. Он подчеркнул, что подписанный в июне 2024 года в Пхеньяне договор о стратегическом партнёрстве между лидерами двух стран стал важной вехой в укреплении двустороннего сотрудничества во всех сферах — от политики и экономики до гуманитарных контактов.
Особое внимание на встрече было уделено вопросам культурного обмена, в том числе проведению совместных мероприятий и визитов творческих коллективов. Участники встречи выразили уверенность, что такие инициативы способствуют укреплению добрососедских отношений.
Глава Хабаровска заверил северокорейскую сторону в готовности городской администрации продолжать активное взаимодействие с Хабаровской канцелярией Генконсульства КНДР.