Лукашенко вручил госнаграды в пятницу

Настоящее и будущее Беларуси во многом зависит от вас — молодежи. И очень важно, чтобы вы были не только хорошими специалистами, но и настоящими патриотами, социально зрелыми и духовно богатыми людьми, которым можно было бы доверить судьбу нашей Беларуси.