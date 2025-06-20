Лукашенко вручил госнаграды в пятницу

Всего благодарности президента удостоены семь педагогов и 18 выпускников.
Как сказал глава государства участникам церемонии, все нужно делать вовремя и не откладывать на более поздний срок, и не отступать, если случилась ошибка.
Настоящее и будущее Беларуси во многом зависит от вас — молодежи. И очень важно, чтобы вы были не только хорошими специалистами, но и настоящими патриотами, социально зрелыми и духовно богатыми людьми, которым можно было бы доверить судьбу нашей Беларуси.
Президент обратил внимание, что мир является огромным, но Беларусь в нем всего одна, поэтому нужно помнить о Родине, ценить мирное небо.
Это самое дорогое, что мы — старшее поколение — смогли сохранить для вас.
По его мнению, очень важен труд преподавателей, которые вкладывают свой педагогический талант и силы во всех своих учеников.
Сегодня для вас особенный день. В нем легкая грусть от прощания с родными стенами альма-матер и очень приятное предвкушение будущих ваших побед. Есть такой афоризм: гений — это 1% вдохновения и 99% тяжелой работы — пота.
В завершение он особо отметил, что для выпускников наступает золотая пора и не нужно бояться трудностей и задач, которые встают на пути.
Тот, кто много работает, находится в постоянном поиске, несомненно добьется успехов, но неизбежно совершит и ошибки. Однако эти ошибки закаляют и дают силы двигаться дальше. Я желаю, чтобы у вас было так.