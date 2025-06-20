Лукашенко — выпускникам вузов: мир огромен, а Беларусь у нас одна

Глава государства констатировал, что уже сложилась добрая традиция встречаться в конце учебного года с выдающимися выпускниками вузов и педагогами.
«Настоящее и будущее Беларуси во многом зависит от вас — молодежи. И очень важно, чтобы вы были не только хорошими специалистами, но и настоящими патриотами, социально зрелыми и духовно богатыми людьми, которым можно было бы доверить судьбу нашей Беларуси. Мир огромен, а Беларусь у нас одна. Помните о своей Родине. Цените и берегите мирное небо над нашей страной. Это самое дорогое, что мы — старшее поколение — смогли сохранить для вас», — сказал Президент.
Слова благодарности Александр Лукашенко адресовал преподавателям за воспитание молодежи, преданной родной стране, уважающей традиции и оберегающей ценности белорусского народа.
«Труд педагога важен и очень непрост. Вы вложили педагогический талант и огромные душевные силы в каждого ученика. Спасибо вам, уважаемые наставники», — сказал глава государства.
Всех выпускников Президент поздравил с окончанием учебного года и пожелал, чтобы выбранная дорога вела только к успеху.
«Сегодня для вас особенный день. В нем легкая грусть от прощания с родными стенами альма-матер и очень приятное предвкушение будущих ваших побед. Есть такой афоризм: гений — это один процент вдохновения и девяносто девять процентов тяжелой работы — пота», — сказал белорусский лидер.
«Я вам желаю быть трудолюбивыми, и знайте: сейчас наступает ваше золотое время. Не бойтесь трудностей, сложных задач. И, как я всегда говорю, делайте все вовремя, не откладывайте на потом. Потому что потом будут другие проблемы и задачи, которые вам предстоит решать. И, самое главное, не отступайте, если ошиблись. В жизни бывает всякое. Будут и ошибки, будут неудачи. Но, как говорят, только тот не ошибается, кто ничего не делает. Тот, кто много работает, находится в постоянном поиске, несомненно добьется успехов, но неизбежно совершит и ошибки. Однако эти ошибки закаляют и дают силы двигаться дальше. Я желаю, чтобы у вас было так», — напутствовал Александр Лукашенко.