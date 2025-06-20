Лукашенко — выпускникам вузов: мир огромен, а Беларусь у нас одна

«Я вам желаю быть трудолюбивыми, и знайте: сейчас наступает ваше золотое время. Не бойтесь трудностей, сложных задач. И, как я всегда говорю, делайте все вовремя, не откладывайте на потом. Потому что потом будут другие проблемы и задачи, которые вам предстоит решать. И, самое главное, не отступайте, если ошиблись. В жизни бывает всякое. Будут и ошибки, будут неудачи. Но, как говорят, только тот не ошибается, кто ничего не делает. Тот, кто много работает, находится в постоянном поиске, несомненно добьется успехов, но неизбежно совершит и ошибки. Однако эти ошибки закаляют и дают силы двигаться дальше. Я желаю, чтобы у вас было так», — напутствовал Александр Лукашенко.