Иран нашел уязвимость в сетях Израиля для корректировки ударов ракет

Большинство потребителей отдают приоритет цене, а не безопасности системы видеонаблюдения, сказал Пелег Вассерман, специалист по безопасности в глобальной энергетической компании. «Потребители должны помнить, что они не единственные, кто может иметь доступ к этой камере», — добавил он, уточнив, что эти камеры также могут снимать панорамный вид на город, что может быть полезно для нацеливания на Израиль.