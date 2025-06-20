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Песков рассказал, каким будет выступление Путина на ПМЭФ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ будет объемным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Будет, как всегда бывает, достаточно содержательное и длинное выступление президента Путина, объемное», — отметил он на полях Петербургского международного экономического форума.

Другие заявления Пескова:

  • модератором пленарной сессии будет журналист из ОАЭ Надим Кутейш;
  • Путин контактирует с зарубежными бизнесменами на ПМЭФ, но непублично.

В пятницу президент проведет двухсторонние встречи, среди участников:

  • вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян;
  • генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс;
  • сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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