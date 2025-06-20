Песков рассказал, каким будет выступление Путина на ПМЭФ

«Будет, как всегда бывает, достаточно содержательное и длинное выступление президента Путина, объемное», — отметил он на полях Петербургского международного экономического форума.
Другие заявления Пескова:
- модератором пленарной сессии будет журналист из ОАЭ Надим Кутейш;
- Путин контактирует с зарубежными бизнесменами на ПМЭФ, но непублично.
В пятницу президент проведет двухсторонние встречи, среди участников:
- вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян;
- генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс;
- сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.