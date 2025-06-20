Лукашенко сказал, что нужно сделать белорусским выпускникам

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня, в пятницу, на церемонии награждения выпускников и преподавателей учреждений высшего образования сказал, что нужно сделать белорусским выпускникам, пишет БелТА.
Президент Беларуси обратил внимание, что уже сложилась добрая традиция встречаться с выдающимися выпускниками вузов и педагогами в конце учебного года.
— Настоящее и будущее Беларуси во многом зависит от вас — молодежи, — заявил глава государства.
По словам Александра Лукашенко, очень важно, чтобы выпускники были не только хорошими специалистами, но и настоящими патриотами, социально зрелыми и духовно богатыми людьми, которым можно было бы доверить судьбу нашей Беларуси. Он обратил внимание, что мир огромен, а Беларусь одна и призвал молодежь помнить о своей родине.
— Цените и берегите мирное небо над нашей страной. Это самое дорогое, что мы — старшее поколение — смогли сохранить для вас, — подчеркнул президент Беларуси.
Кстати, грандиозное пиротехническое шоу состоится в центре Минска 20 июня.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, позволяющий приобрести арендное жилье: «Прожить в арендной квартире не менее 10 лет, рассрочка на оплату — 15 лет».
Тем временем Лукашенко сказал, что умеют делать белорусы.