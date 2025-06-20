Лукашенко сказал, что нужно сделать белорусским выпускникам

По словам Александра Лукашенко, очень важно, чтобы выпускники были не только хорошими специалистами, но и настоящими патриотами, социально зрелыми и духовно богатыми людьми, которым можно было бы доверить судьбу нашей Беларуси. Он обратил внимание, что мир огромен, а Беларусь одна и призвал молодежь помнить о своей родине.