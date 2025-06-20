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Беглов: «Недружественные страны хоть и ворчат, все равно любят наше искусство»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перед началом сессии на ПМЭФ на тему взаимосвязи культуры и экономики высказался о взаимодействии с другими государствами. Глава города в своей речи затронул и недружественные страны, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Господин Беглов начал с заявления о том, что культура стала градообразующей отраслью Петербурга. Национальными символами стали созданные в Северной столице Эрмитаж, Русский музей, публичная библиотека, театры и другие учреждения. К тому же город продолжает работу в этом направлении, проводит ремонт и реставрацию значимых для культуры объектов.

«У нас большие, хорошие контакты с другими странами, дружественными. Ну даже и недружественные, они хоть на нас и ворчат или палки в колеса вставляют, но все равно любят наше искусство и любят наших артистов», — заявил господин Беглов.

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