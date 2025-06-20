Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: страна богата, когда есть мозговитые, трудолюбивые люди

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страна богата тогда, когда есть мозговитые, трудолюбивые люди. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии награждения выпускников и преподавателей учреждений высшего образования, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

После вручения благодарностей Президента Александр Лукашенко вновь обратился к выпускникам и преподавателям: «Еще раз благодарю вас за все то, что вы сделали на этом этапе своей жизни. Наших преподавателей — за то, что они вырастили такое поколение».

яЯ, когда смотрю на наших отличившихся девушек и юношей, думаю: все бы такие были, у нас бы никогда не было проблем. И мы были бы богатыми. Потому что страна богата тогда, когда есть мозговитые, трудолюбивые люди, а не только то, что Господь в землю положил. Поэтому у нас есть вы — есть будущее страны", — подчеркнул белорусский лидер.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше