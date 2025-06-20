Лукашенко: страна богата, когда есть мозговитые, трудолюбивые люди

яЯ, когда смотрю на наших отличившихся девушек и юношей, думаю: все бы такие были, у нас бы никогда не было проблем. И мы были бы богатыми. Потому что страна богата тогда, когда есть мозговитые, трудолюбивые люди, а не только то, что Господь в землю положил. Поэтому у нас есть вы — есть будущее страны", — подчеркнул белорусский лидер.