В МАГАТЭ призвали не считать данные агентства основанием для атак на Иран

Объявив о начале военной операции против Ирана, Израиль указал на один из докладов МАГАТЭ, где говорилось об обогащении урана Тегераном до 60%, что, по мнению Израиля, служит шагом к созданию ядерного оружия. Как позднее отмечал Гросси, в отчете, который широко цитировала израильская сторона, указано, что Иран единственный в мире обогащает уран до более высокого уровня, чем другие страны, поэтому и «были основания для беспокойства». «Но о том, что они создают и производят ядерное оружие, нет, мы этого не говорили», — сказал он телеканалу Sky News.