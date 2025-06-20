Кремль следит за делом Самвела Карапетяна

«Безусловно, следим. Для нас он российский гражданин. Мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Армении. Но мы, конечно, самым внимательным образом отслеживаем все, что связано с российскими гражданами. И при необходимости Россия будет готова оказывать всяческую необходимую помощь для Самвела Карапетяна. И мы, конечно же, ожидаем, что все его законные права соблюдены», — сказал он.