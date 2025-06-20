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Кремль следит за делом Самвела Карапетяна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Москва следит за делом Самвела Карапетяна и готова оказывать бизнесмену всевозможную помощь как российскому гражданину. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Безусловно, следим. Для нас он российский гражданин. Мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Армении. Но мы, конечно, самым внимательным образом отслеживаем все, что связано с российскими гражданами. И при необходимости Россия будет готова оказывать всяческую необходимую помощь для Самвела Карапетяна. И мы, конечно же, ожидаем, что все его законные права соблюдены», — сказал он.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали президента и основателя группы компаний «Ташир». Карапетяну инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца.

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