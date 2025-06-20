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Орбан считает мошенничеством план ЕС по отказу от нефти и газа из России

БУДАПЕШТ, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает откровенным мошенничеством попытки Еврокомиссии представить полный запрет на поставки энергоносителей из России не в качестве санкций, а просто как меру в области торговли. Глава правительства пояснил, что в действительности план Брюсселя носит чисто политический характер и поэтому может быть принят только на основе консенсуса.

Источник: Reuters

Орбан напомнил, что до сих пор санкции ЕС против России принимались только с общего согласия всех членов сообщества, а Венгрия, Словакия и Чехия добились для себя освобождения от некоторых запретов, касающихся поставок нефти и газа из РФ. «Теперь они хотят это у нас отнять, заявляя, что речь идет не о санкциях, а о мерах в торговле. Это очевидное мошенничество. Это позор с точки зрения верховенства закона», — сказал премьер в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он подтвердил, что Венгрия намерена бороться против плана Еврокомиссии, который вызовет рост цен на энергоносители. «Если мы не сможем импортировать газ из России, то коммунальные платежи венгерских семей увеличатся в 2,5 раза. Это математика, а не политика», — пояснил Орбан.

Еврокомиссия предложила полностью запретить странам ЕС закупки нефти и газа в России к концу 2027 года. Этот запрет планируется утвердить не как внешнеполитическое решение, а как торговую норму, для которой будет достаточно квалифицированного большинства голосов и не потребуется консенсус в Совете ЕС. Это лишит страны сообщества права вето. Будапешт считает, что Брюссель выдвинул свою инициативу лишь для того, чтобы навредить Москве и поддержать Киев.

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