Орбан считает мошенничеством план ЕС по отказу от нефти и газа из России

Орбан напомнил, что до сих пор санкции ЕС против России принимались только с общего согласия всех членов сообщества, а Венгрия, Словакия и Чехия добились для себя освобождения от некоторых запретов, касающихся поставок нефти и газа из РФ. «Теперь они хотят это у нас отнять, заявляя, что речь идет не о санкциях, а о мерах в торговле. Это очевидное мошенничество. Это позор с точки зрения верховенства закона», — сказал премьер в утренней программе радиостанции Kossuth.