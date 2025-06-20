Лукашенко: Беларусь всегда была, есть и будет вместе с Россией

«Время непростое, вы это лучше меня понимаете, чувствуете, поскольку вовлечены во многие процессы. Во все. Я смотрю, вы и на освобожденных территориях работу нашли (или поручили вам), не малый кусок тащите. И террористические устремленности у наших противников и врагов очень серьезные, и все это опять на вас ложится в плане расследования тех или иных преступлений на территории России», — отметил белорусский лидер.
«Я хочу, чтобы вы понимали, что в это непростое время мы с вами. Мы не скрывали (единственное в мире государство), что мы с Россией. Мы были, есть и будем всегда с вами. На нас вы можете рассчитывать, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Естественно, мы делаем это аккуратно, осторожно. Наголо шашку не выхватываем, как казаки. Но если уже выхватили, то будем сражаться вместе с русскими людьми, защищая наше общее Отечество. От этого никуда не денешься. Оно у нас одно, другого не будет. Поэтому благодарю вас за все доброе, что вы делаете для Беларуси и для нашего единства, для интеграции наших государств».
Александр Бастрыкин пояснил, что его визит в Минск — это плановая поездка. В белорусской столице состоится рабочее совещание следственных органов Беларуси и России по актуальным уголовным делам.
«Действует наша совместная следственно-оперативная группа по расследованию геноцида белорусского и российского народов. Эта работа активно продолжается. Мы благодарны нашим белорусским коллегам за то, что они дают нам очень много материалов из архивов. Мы проводим совместные мероприятия и на территории России, и на территории Беларуси. И благодаря в том числе поддержке белорусских коллег в России состоялись уже 34 приговора, которые признали деяния фашистов геноцидом», — рассказал председатель Следственного комитета РФ.