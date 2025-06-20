Лукашенко: Беларусь всегда была, есть и будет вместе с Россией

«Я хочу, чтобы вы понимали, что в это непростое время мы с вами. Мы не скрывали (единственное в мире государство), что мы с Россией. Мы были, есть и будем всегда с вами. На нас вы можете рассчитывать, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Естественно, мы делаем это аккуратно, осторожно. Наголо шашку не выхватываем, как казаки. Но если уже выхватили, то будем сражаться вместе с русскими людьми, защищая наше общее Отечество. От этого никуда не денешься. Оно у нас одно, другого не будет. Поэтому благодарю вас за все доброе, что вы делаете для Беларуси и для нашего единства, для интеграции наших государств».