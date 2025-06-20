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Лукашенко проводит встречу с главой Следственного комитета России Бастрыкиным

Лукашенко проводит встречу с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным 20 июня.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 20 июня, проводит встречу с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

«Второе мероприятие дня — встреча с председателем Следственного комитета России», — сказано в сообщении.

В телеграм-канале уточнили, что председатель СК России уже находится по Дворце Независимости в Минске.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, позволяющий приобрести арендное жилье: «Прожить в арендной квартире не менее 10 лет, рассрочка на оплату — 15 лет».

Кроме того, Лукашенко сказал, что нужно сделать белорусским выпускникам.

А еще МВД обратилось к белорусским водителям с важным заявлением.

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