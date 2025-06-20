Лукашенко проводит встречу с главой Следственного комитета России Бастрыкиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 20 июня, проводит встречу с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«Второе мероприятие дня — встреча с председателем Следственного комитета России», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале уточнили, что председатель СК России уже находится по Дворце Независимости в Минске.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, позволяющий приобрести арендное жилье: «Прожить в арендной квартире не менее 10 лет, рассрочка на оплату — 15 лет».
Кроме того, Лукашенко сказал, что нужно сделать белорусским выпускникам.
А еще МВД обратилось к белорусским водителям с важным заявлением.